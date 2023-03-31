Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 226 milyon 172 bin lira destek sağladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığa 4 yılda 226 milyon 172 bin liralık destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, tarım ve hayvancılık alanındaki proje ve yatırımları çiftçiye destek, üretime katkı sağladı.

Kayseri'nin tarım ve hayvancılığına 4 yılda verilen desteklerin toplamı 226 milyon 172 bin lira olarak gerçekleşti.

Büyükkılıç, ziraat odası başkanlıklarına tarımsal makine ve ekipman desteği sağladı.

Bu kapsamda, birçok kişiye küçükbaş hayvan desteği, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitleri, ilaçlama makinesi gibi yardımlar da gerçekleştirildi.

Kooperatiflere de destek veren Büyükkılıç, hayvancılıkla uğraşanlara da fatura desteği sağladı.

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