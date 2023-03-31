KTO Başkanı Gülsoy şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerine göre, şubat ayında Kayseri'nin ihracatının 268 milyon 723 bin dolar olark gerçekleştiğini belirterek, "İhracatımızda ocak ayına kıyasla yüzde 4,23 azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak ithalatımız ise şubat ayında 124 milyon 450 bin dolar olmuştur. 2023 yılı şubat döneminde önde gelen ihracat pazarlarımız Almanya, Irak, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Avusturya, Fransa, Romanya, Polonya." İfadelerini kullandı.

Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Kayseri ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Dünyada riskler artsa da ihracatta hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Üretim ve pazar çeşitliliği burada büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl pek çok sorunu üstlenmek zorunda kaldık. Dünyada yaşanan sıkıntıların yansıması ülkemizde de etkilerini gösterdi. Fakat bütün bu zorluklara rağmen Kayseri olarak dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızı 2022 yılında yüzde 8,5 artışla 3 milyar 918 milyon dolara çıkarttık. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ihracatçı üyelerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum."



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