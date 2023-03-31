ERÜ Rektör Altun, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan öğretim üyeleriyle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesinde çalışma yürüten personeli ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Altun, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü ziyaret ederek, yaşanan felaketin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarında bulunan öğretim üyelerine teşekkür etti.

Altun, burada ayaptığı açıklamada, inşaat mühendisliği öğretim üyelerinin, ilk günden itibaren organize şekilde gruplar oluşturularak Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan ve Göksun'da incelemelerde bulunup, hasarlarla ilgili raporlama çalışması ortaya koyduklarını belirtti.

Orada yapılan çalışmaların çok kolay olmadığını, ekiplerin bölgede fedakar çalışma yürüttüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bölgede gelişen hasarlar ile ilgili bir raporlama çalışması yapılırken, özellikle beton ve donatı numunelerinin değerlendirilmesi gündeme geldi. Orada da bölüm başkanımız ve bölüm hocalarımız organize olarak, laboratuvarlarımızı açtı. Gerek Karayolları Bölge Müdürlüğü gerekse de Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğü olsun destek anlamında koordinasyon kurarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yetinmedik, bölgede Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğünün kalibrasyon talebini gerçekleştirerek, numune kırımlarını orada da devam ettirdik. Ayrıca yapılan bu çalışmalarımız raporlanmaya da devam ediyor."

Rektör Altun, konuşmasının ardından hasar tespit çalışmalarında bulunan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.