Kayseri'de yabancı uyruklu üniversite öğrencileri iftarda buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrenciler iftar programında bir araya geldi.



Medeniyetlerin Burçları Derneği tarafından Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'de (KCETAŞ) düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Dernek Başkanı Ali Dursun, iftar sonrası konferans salonunda yaptığı konuşmada, yıllardır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi.

Dursun, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları olarak 11 yıldır Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni Kayseri'de yapıyoruz. Bu sene de 3 farklı kategoride 15 farklı ders açtık. İnşallah sıkıntısız sağ salim bu programları da bitireceğiz." dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da kültürel ve tarihsel birikimin her millete nasip olmadığını anlatarak, manevi değerlerin de çok üst düzeyde yer aldığını ifade etti.

Programda AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşma yaptı.

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