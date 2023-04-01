Kayserispor'da Campanharo ile yollar ayrıldı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 30 yaşındaki Gustavo Campanharo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kayserispor Kulübü resmi internet hesabından yapılan yazılı açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesiyle ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Campanharo'ya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.









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