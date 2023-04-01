Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm alanını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Palancıoğlu, Battalgazi ikinci etap kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılı ocak ayında başlayan Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Alanda toplam 23 blok 864 adet 2+1 ve 3+1 konutların yapımını planlamaktayız. Blokların en kısa zamanda tamamlanması için uğraşıyoruz. Depremle ilgili her türlü alt yapı hazırlandı. C-35 beton ile depreme dayanıklı binalar yapacağız, bloklarımızı tamamlayıp hak sahiplerimize sunacağız."



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