Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte misafir edilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu'nda depremzedelerle iftara katıldı.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Yaşanan bu felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygumuzu hep diri tutmamız gereken zamanlar. Ülke ve Kayseri olarak kardeşliğin ve birliğin gereğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu şehrin belediye başkanı olarak sizlerle bu iftar sofrasında buluştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

- Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılıyor

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği pazar yarın açılacak.

Harman Mahallesi meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazarda el emeği ürünler satışa sunuluyor.

El işi tekstilden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına birçok ürün satışa sunulacak.

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