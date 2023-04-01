Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç'ye, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 FP 121 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ekipler, H.Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.









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