Kayseri'de üç katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.



Kısa sürede alevlerin evi sarması üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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