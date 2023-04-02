Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, milletvekili aday adayı olanları bağrına bastığını, başarılar dilediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise milletvekili aday adaylarına hitaben, "Yolun başındasınız inşallah hayırla başlayıp, hayırla bitirirsiniz. Önemli olan bittiğinde geriye dönüp baktığınızda biz neler yaptık. Faydalı işimiz oldu mu? Ümmete bir faydamız oldu mu diyebilmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Özhaseki, DEVA Partisi'nden AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.

- Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni yollar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 4 yıllık başkanlığı sürecinde kentte 90 kilometrelik yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yeni yol inşa edilerek ulaşıma açıldığı bildiridi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mevcut yolların bakım, onarım ve genişletme çalışmalarının yanı sıra, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yolların da inşasını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç'ın kente yeni yollar kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada, kentteki 4 noktada büyük oranda tamamlanan yolların inşa çalışmasının devam ettiği kaydedildi.



- Talas Belediyesinin Kur'an-ı Kerim sergisine ilgi

Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi ramazan ayında ilgi görüyor.

Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ndeki sergiyi, Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri gezdi.

Sergide Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor.

- Melikgazi Sanat Atölyesi açılıyor

Melikgazi Belediyesi eski taş bina olan Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek Melikgazi Sanat Atölyesi olarak yaz sonuna doğru hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje üzerinde incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merkezde el sanatlarından yağlı boyaya ve çiniye kadar birçok eğitim verileceğini atölyeler ve kafeteryanın yer alacağını belirtti.









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