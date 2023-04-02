Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hunat Mahallesi Sema Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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