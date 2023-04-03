Kayseri'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, otizmdeki en önemli sürecin erken teşhis ve beraberinde özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilme olduğunu söyledi.

Otizmin belirtilerine, özelliklerine baktıkları zaman hepsinin birbirine benzer, birbirinin aynısı olmadığını ifade eden Karaköse, bunun için de tüm topluma, aileye, okula ve öğretmenlere çeşitli görevler düştüğünü belirtti.

Bunları doğru teşvik edip, gerekli önlemleri almaları durumunda, bu çocukların da neler yapabileceğini, normal hayatta bizler gibi hangi davranışları sergileyebileceğini göreceklerini aktaran Karaköse, şunları kaydetti:

"Onlar da aynı bizler gibi normal insanlar. Sadece kendi içerisinde çok farklı özellikleri var. O farklı özelliklerine yönelik bizlerin alması gereken önlemler var. Hepsini kavrayacak, kucaklayacak temel özellik şu; sevgi. Eğer biz onlara o sevgi diliyle, o kabul sürecini gösterebilirsek biz de kendi günlük yaşamımız içerisinde onlarla beraber huzurlu bir şekilde kendi imkanlarımız ölçüsünde yaşantımızı sürdürebiliriz."

Etkinlik, öğrencilerin step gösterisi ve spor yarışmalarının ardından pamuk şeker ve balon dağıtımı ile sona erdi.

Programa okul müdürü, öğretmenler ve veliler katıldı.

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