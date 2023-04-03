Kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 93. yıl dönümü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanlığınca Türk kadınına belediyelerde seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 93. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Mevludiye Kayabaşı Sunu, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devriminin egemenlik hakkını saraydan alarak halka vermesi olduğunu ifade etti.

Bu büyük devrimin kadınların eşit yurttaşlık statüsünü kazanmasıyla taçlandığını kaydeden Sunu, kadınların yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarının gasp edilmemesi için mücadele eder hale geldiklerini öne sürdü.

Karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istediklerini vurgulayan Sunu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.