Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Mart-3 Nisan arasında il genelinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 24 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı, 9'unun savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

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