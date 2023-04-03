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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da Halit Özkaya Kütüphanesi hizmete açıldı

AA

Hacılar'da Halit Özkaya Kütüphanesi hizmete açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Halit Özkaya Kütüphanesi, Hacılar ilçesinde açıldı.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin okuyan ve okutan şehir olması için gayret ettiklerini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, daha önce düğün salonu olarak hizmet veren binanın kütüphaneye dönüştürüldüğünü, 1200 metrekare kapalı alana sahip kütüphanede 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap bulunduğunu belirtti.

Merhum iş insanı Halit Özkaya'nın kardeşi Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise ağabeyinin eğitime, bilime önem verdiğini dile getirdi

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da şehre kazandırılan kütüphaneler için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever Özkaya ailesine plaket takdim edildi. Yapılan duanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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