Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Otizmli çocuklar, merkezdeki eğitmenleriyle toplumsal farkındalık yaratmak için kırmızı süslemeler yaptı.

Etkinliklerde çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

- Spor AŞ bahar dönemi kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesindeki spor okullarında bahar dönemi kayıtları başladı.

Sağlıklı yaşama önemli katkı sunan, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların ilgi gösterdiği spor okulları, 14 branşta 12 tesiste düzenlenecek.

2 Mayıs'ta başlayacak spor okulları eğitimleri, 4 Haziran'da sona erecek.

- Talasgücü Belediyespor'un Espor başarısı

Kayseri'nin ilk ve tek lisanslı Espor kulübü Talasgücü Belediyespor, çıktığı toplam 16 maçın 15'ini kazanarak başarılı bir performansa imza attı.

Elektronik Spor Ligi'nde (ESL) maçlara katılan Talasgücü Espor Kulübü'nün 5 as, 5 akademi ve 2 yedek olmak üzere toplam 12 oyuncusu bulunuyor.

Talasgücü Belediyespor Espor takımı, ESL organizasyonunda çıktığı ilk karşılaşmada Rexria'yı 13-6 mağlup etti.

Daha sonra rakibi THK 333 E-Sport'u 13-7 mağlup eden Talasgücü Belediyespor Espor, kurulmasından ardından kısa bir süre geçmesine rağmen maçlarını tek tek kazanarak finale kaldı.

Finalde 5Freaks Esports ile karşı karşıya gelen kulüp, maçı 14-12 kaybetti.

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