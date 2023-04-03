Kayseri'de 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı kilerde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün merkez Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda firari Y.Y, saklandığı kilerde yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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