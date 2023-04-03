Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gazi Mahallesi'nde M.D. ve F.G. aralarında husumet olduğu iddia edilen H.D. ve B.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. tabanca ile H.D'ye ateş etti. F.G. de B.D'yi bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan H.D. ve B.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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