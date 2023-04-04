Kayseri'de jandarmanın mart ayı faaliyet raporu açıklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığının mart ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mart ayı faaliyetlerinde, 40 kasten yaralama olayında 47 şüpheli gözaltına alındı.



Hırsızlık suçlarından toplam 110 olayda yakalanan 44 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ilişkin yakalama kararı bulunan 12 zanlıdan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucu, kaçak kazı, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan ise 29 zanlı yakalandı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 423 kişi de yakalandı.

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