Depremlerin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki etkileri araştırıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, bölgedeki işletmelerde depremlerin oluşturduğu etkinin belirlenmesi amacıyla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini ve ön raporun hazırlandığını açıkladı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, başta deprem olmak üzere tüm afetlerle baş edebilmenin tek yolunun riski tanımlayabilmek ve yönetmekten geçtiğini belirtti.

Bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortak çalışma yaparak, öğretim üyesi Dr. Kamuran Arı tarafından depremler sonrası Kayseri OSB'deki yapıların ön inceleme raporunun oluşturulduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 22 milyon metrekare alan üzerinde kurulu, 1500'e yakın sanayi yapısının bulunduğu önemli bir üretim merkezidir. Böylesine önemli bir sanayi merkezinde bulunan yapı stoklarının kontrolünün sağlanması ve gereken önlemlerin alınması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla sanayicimizin güvenliği için deprem raporu hazırladık. Ön inceleme raporu bölgemizde faaliyet gösteren sanayicileri olası tehlikelerden haberdar etmek ve tedbir almalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Raporda yer alan ön veriler ışığında üstümüze düşen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekenleri yapacağız. Bunun yanı sıra bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız."

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