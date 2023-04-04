Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), ramazan etkinliklerine çocuklar ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK, ramazan etkinliklerini bir alışveriş merkezinde düzenledi.

Program kapsamında "KAYMEK İle Öğreniyorum", "Çocuk Şenliği", "e38/KAYMEK El Sanatları Ürün Standı", "Osmanlı Fotoğrafçılığı" gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Çocukların ilgisini çeken etkinlikler, ramazan ayı boyunca devam edecek.

- Kayseri esnafı eğitimle işletmesini kurumsallaştıracak

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) hazırladığı esnaf ve sanatkarların işletmelerinin kurumsallaşmalarına yönelik alacağı eğitimleri içeren proje, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında esnaf ve sanatkarlara KESOB'da "Kurumsal Esnaf Eğitim ve Gelişim Seti" başlığı altında kurumsallaşma eğitimi verilecek.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların faydasına olacak projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Proje imzaları ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve KESOB Başkanı Odakır tarafından atıldı.

Mobilya imalatı, makine ve teçhizat hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlenecek eğitimler 6 ay sürecek.

- Kocasinan'da nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığındaki toplantıda 23 gündem maddesi karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimiz ilk günden beri izlediğimiz yolda olduğu gibi Cumhuriyetin 100. yılında da Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük katkı sağlamak için 2022 yılında şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdik. Öncü olduğumuz çalışmalarımızla belediyecilikte örnek çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnsanı merkez alan anlayışla sosyal belediyeciliği ön planda tutarak, birçok yeniliğe imza attık. Türkiye'de en iyi manada sosyal belediyecilik hizmeti veren belediyelerden biriyiz."

- Rektörlerden KAYÜ Develi Seyrani Kampüsüne ziyaret

Kayseri’deki üniversitelerin rektörleri, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsünü ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlere kampüste bulunan okullar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü’nde yapılan Senato Toplantısının ardından Develi Seyrani Kampüsünü ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erk Hacısalihoğlu ile AGÜ ve NNY Rektör Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, KAYÜ Senato Üyeleri ve Develi Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Suat Köylüoğlu, Develi Seyrani Kampüsünü gezdi.

Rektör Karamustafa, Ata Tohumları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşçılık Uygulama Merkezini tanıtarak, bu merkezlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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