ERÜ ile KAYÜ "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa katıldı.

Protokol çerçevesinde eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerinde işbirliği yürütülecek.

ERÜ Rektörü Altun, işbirliği protokolünün her iki üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Karamustafa da işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından Altun ile Karamustafa işbirliği protokolünü imzaladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.