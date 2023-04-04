ERÜ ile KAYÜ "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa katıldı.
Protokol çerçevesinde eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerinde işbirliği yürütülecek.
ERÜ Rektörü Altun, işbirliği protokolünün her iki üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Rektör Karamustafa da işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Konuşmaların ardından Altun ile Karamustafa işbirliği protokolünü imzaladı.