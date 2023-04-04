Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Duru, memleketi Kayseri'de toprağa verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 74 yaşında vefat eden 22. Dönem AK Parti Milletvekili Mustafa Duru, son yolculuğuna uğurlandı.



Duru için Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törene Duru'nun ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Vekili Şenol Esmer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bakan Yanık, Duru'nun ailesine başsağlığı diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından Duru'nun cenazesi Hulusi Akar Cami'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazından sonra Duru'nun cenazesi Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

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