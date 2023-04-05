Kayseri'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan 80 yaşındaki kişi, hastaneye kaldırıldı.



O.A. idaresindeki 38 D 3707 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki M.K'ye çarptı.

Yaralanan M.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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