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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete sunulan tarihi Ali Saip Paşa Hamamı, ramazan ayında iftardan sahura kadar hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Talas Belediyesi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'nın çalışma saatleri ramazan ayına özel yeniden düzenlendi.

Vatandaşlar, 20.00 ile 03.00 saatleri arasında hamama gelebilecek.

- Kocasinan Belediyesi yeni salonda nikah hizmeti veriyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan yeni nikah salonunda nikah hizmeti vermeye başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık konseptle hazırlanan yeni yerde çiftlerin daha modern bir salonda 'evet' diyeceğini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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