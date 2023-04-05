Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Köse, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle yaşamını kaybeden 121 meslektaşlarına ve on binlerce yurttaşa Allah'tan rahmet diledi.

Hukuk devleti ilkesi ve bağımsız yargı içerisinde adaletin gerçekleşmesinin, hak arama özgürlüğü ve bu özgürlüğün temel taşı bağımsız hak savunucusu avukatlar ile var olabileceğini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Görevimizi yaparken kışkırtılmış cehalet ile müvekkillerimizle özdeşleştirilerek şiddete maruz kalmamızın önlenmesini, mesleki faaliyet alanlarımızın yurttaşın hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesi için korunmasını, yargıya erişim konusundaki hukuki, fiziki ve ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasını, yargının yavaş ve hantal yapısının düzeltilmesini, kamu avukatlarımıza verilen sözlerin tutulmasını, bağlı çalışan avukatlarımızı güvence altına alacak yasal düzenlemenin acilen yapılmasını, stajyer avukatlarımızın, staj dönemlerinde hakim stajyerleri ile benzer biçimde sosyal güvencelerinin olmasını ve ruhsat almaları esnasında ödedikleri çok yüksek miktardaki bedellerin düşürülmesini, çoklu baro uygulamasına son verilmesini, popülist ve politik gerekçelerle açılmış hukuk fakültelerinin kapatılmasını, yargıya güvenin sağlanmasını bir kere daha ve ısrarla dile getiriyoruz."

Köse, onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada, derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusa her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiği bilinciyle acılarını unutarak değil, kaybettiklerinin hatıralarından güç alarak, her bir meslektaşlarının avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmesini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.



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