Hacılar'da bilim şenliği yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Merkezi tarafından Hacılar ilçesinde bilim şenliği yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli aktivitelerin ve oyunların yapıldığı etkinlikte Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Özdoğan çocuklarla oyun oynayarak onların eğlencesine ortak oldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan protokol üyeleri daha sonra bilim stantlarında incelemede bulundu.

Kaymakam Dertlioğlu, Bilim Merkezi öğretmenlerinin yaptıkları deneyleri büyük keyifle izlediklerini, el birliğiyle ilçeyi eğitimde daha iyi yerlere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da şenliğe katkı sunanlara teşekkür etti.



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