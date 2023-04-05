Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap yıkımları başladı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. etap yıkım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 1. ve 2. etap olmak üzere şimdiye kadar 42 gecekonduyu yıktıklarını ifade etti.

Birinci etap 6 bloktan oluşan Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bazı blokların bitmek üzere olduğunu belirten Palancıoğlu, çalışmanın toplam 13 bin 800 metrekarelik bir alanda yapıldığını anlattı.

İkinci etap için anlaşmalara ve yıkıma başladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kanal boyunda 65 gecekonduyu yıkarak üç şerit gidiş geliş olmak üzere geniş bir yol yaptık. Geniş bir yol olan Sami İpek Bulvarı ortaya çıktı. Aynı zamanda ortamın güzel ve temiz bir alana bürünmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 6 bloktan oluşan 233 dairelik bir projenin ilk aşamasında 48 tane 110 metrekare 2+1 daire, 78 tane 135 metrekare 3+1 daire ve 146 metrekarelik 3+1 daire yapıyoruz. 171 metrekareden oluşan 84 tane 4+1 daire yapmış olacağız. Bu düzenleme ile birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresi değişecek."

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