Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Talas'ta hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yaptırılan kütüphanenin inşaatı devam ediyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi arkasında yapımı süren Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Hayırsever Mehmet Karamercan ve oğlu Oğuzhan Karamercan'ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Yalçın, "Talas, iki üniversitenin faaliyette olması nedeniyle aynı zamanda eğitim ilçesi. Bu eğitimin en önemli parçası da kütüphanelerimiz. 7/24 Kütüphanemiz, Altıntepe Semt Kütüphanemiz, Mevlana Semt Kütüphanemiz ile bu sayıyı artırırken hayırseverimiz Mehmet Karamercan tarafından Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallemize yeni bir kütüphane daha yapılıyor. Çalışmaların sonuna yaklaştık." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, ağırlıklı olarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bulunduğu istasyonda, gençlerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Büyükkılıç, ders çalışan çocuklara da Kayserispor forması hediye etti.

- Çolakbayrakdar belediye binasında öğrencilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerle belediye binasında buluştu.

Öğrencileri Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan Çolakbayrakdar, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Çolakbayrakdar, Yavuz Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gizem Avcı'nın (8) zeka oyunlarının oynanacağı bir alan talebini yerine getireceklerini ve okulda müsait olan yere akıl ve zeka oyunlarla ilgili bir mekanı kazandıracaklarını kaydetti.

Çolakbayrakdar, ziyaretin ardından öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.



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