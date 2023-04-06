Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırısını kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ramazan ayında işgal ve katliamlarını devam ettirdiği belirtildi.

Bu yıl İsrail'in 7 Filistinliyi öldürdüğü ve 3 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edilmediği aktarılan aıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya da bu yıl devam eden İsrail saldırılarında 59 Filistinli yaralandı, 26’sı kadın, 110’u çocuk olmak üzere 736 Filistinli de gözaltına alındı. Ayrıca son 3 ay içinde Filistinlilere ait 117 ev İsrail saldırılarında yıkıldı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara katılan İsrail güvenlik güçleri ve Yahudi yerleşimci sayısının da 11 bini bulduğu kamuoyuna yansımış bulunuyor. Son günlerde ses bombaları plastik ve kauçuk mermilerle Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, mescidin kapı ve pencerelerinin kırıldığı ve 500'e yakın Filistinlinin teravih namazında gözaltına alındığı kamuoyuna yansımış bulunuyor. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak mübarek ramazan ayında Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da devam eden menfur İsrail saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırı ve baskında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Saldırıların bir an önce son bulması için Türkiye hükümeti ve İslam İşbirliği Teşkilatını göreve davet ediyoruz."

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