Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırıkkale'de rektör ve belediye başkanları Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketinin hem yurda hem de dünyaya duyurulması amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 103'üncü yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Mücadelede üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihi içinde özel yere sahip Anadolu Ajansının kuruluşunun, "Milli Mücadele'nin dönüm noktası" denilebilecek zor günlerden geçilen süreçte gerçekleştiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyuran Anadolu Ajansı, hizmetleriyle köklü bir kuruluş olmayı sürdürüyor. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini, istiklal mücadelemiz esnasında olduğu gibi bugün de devam ettiren Anadolu Ajansı, yaygın haber ağı ile halen Türk ve dünya basını için güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam ediyor. Milli haber ajansımız AA, asırlık tecrübesiyle her geçen yıl kendini daha da yenileyen, işini layıkıyla yapan, teknolojiyi ve dijital dünyayı en iyi şekilde kullanan bir haber ajansı olurken, Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans eğitimlerini sürdüren genç gazeteci adayları ve Türk basını için habercilik alanında bir okul niteliği taşımayı da sürdürüyor. Bu duygu ve düşüncelerle 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle ve şükranla anıyor, tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da AA'nın, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini bugün de dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağı ile sürdürdüğünü belirtti.

Dünyanın da sayılı haber ajanslarından olan Anadolu Ajansının, Türkiye'nin gözü kulağı olmaya devam ettiğini aktaran Karamustafa, doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için birçok zorluğu göğüsleyen AA'nın 103'üncü kuruluş yıldönümünü kutladığını kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da "Milli Mücadelemizin sesi olmuş, haberi, objektif, doğru ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya ulaştırmayı şiar edinmiş Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kulu olsun." ifadesini kullandı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, doğru ve güvenilir haberleriyle bir dünya markası haline gelen Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yılını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadelenin sesinin yurda ve dünyaya duyurulması amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.