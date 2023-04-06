Melikgazi Belediyesi ilçeye 7 futbol sahası kazandırdı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi gençlere yönelik çalışmaları kapsamında 7 futbol sahasını ilçeye kazandırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri için güvenli spor alanları yaptıklarını belirtti.



Çocukların ve gençlerin vakitlerini evde sürekli bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine spor yaparak değerlendirmeleri için futbol sahaları yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Mahalle gezilerimizde bizden en çok futbol sahası isteniyor. Biz de gençlerimizi kırmadık, Bahçelievler, Demokrasi, Kocatepe, Kazım Karabekir, 19 Mayıs, Germir ve Fatih Mahallemize 7 futbol sahası yaptık. Çünkü yeni neslin sportif faaliyetleri içerisinde yer almasını çok önem veriyoruz. Futbolun yanı sıra tüm branşlarda sportif başarıların artmasını istiyoruz. Son yıllarda da gençlerin spora yönelik ilgilerinin artması, bizleri sevindirmekte. Biz de elimizden geldiğince gençlerimizin sağlıklı olması, sporu sevmesi ve yapması için belediye olarak çalışıyoruz."

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