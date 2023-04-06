Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "tehdit" ve "hakaret" iddiası sanığı yeniden yargılanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında verilen 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası alan sanık V.Ö'nün avukatı, müvekkilinin yargılandığı başka bir dosyada cezai ehliyeti olmadığı için beraat etmesini gerekçe göstererek Yargıtaya itirazda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkında kısıtlılık kararı da bulunan ve babası vasi olarak tayin edilen sanığın avukatının itirazını kabul edip, yeniden akıl sağlığı raporu aldırılmasını isteyerek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık V.Ö. ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında yeniden rapor aldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bazı paylaşımları beğendiği iddiasıyla hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılan V.Ö, mahkemedeki savunmasında, o gün acelesi olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor çıkan sanığı, "tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay, "hakaret" suçundan da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı, "hakaret" suçundan verilen cezada, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.