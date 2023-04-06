Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğü çalışanlarına görevlerinde başarı dileyen Palancıoğlu, AA'nın 103'üncü yaşını kutladı.

Ziyarette, AA'nın yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazandığını anlatan Palancıoğlu, ajansın yurt içinde ve dünyanın her yerinde oluşturduğu geniş haber ağıyla dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başardığını söyledi.

Palancıoğlu, gerek yazılı gerekse görsel basında önemli yere sahip AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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