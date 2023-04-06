Kayseri'de devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı.



Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesine ait ambulans, Gülveren Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoförle ile ambulanstaki 2 sağlık personeli yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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