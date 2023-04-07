Kayseri'de örülen atkı ve bereler depremzede çocukları da ısıttı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından başlatılan "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyası kapsamında örülen 1600 atkı ve bere, depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tesislerindeki kursiyerlerin yanı sıra vatandaşlara da ücretsiz ip dağıtıldı.

Geçen yıl aralık ayında başlayan kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlara dağıtılan 4 bin yumak ip, 1600 atkı ve bereye dönüştü.

Kampanya boyunca dönem dönem köy okullarındaki öğrencilere dağıtılan atkı ve bere takımları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgelerindeki çocukları ısıtmak üzere bölgeye ulaştırıldı.





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