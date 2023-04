ERÜ'nün İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı mükemmeliyet merkezi oldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, UCARE/ACARE Mükemmeliyet Merkezi programlarına kabul edildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, UCARE (Ürtiker) ve ACARE (Anjiyoödem) Mükemmeliyet Merkezi olmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, UCARE'nin (Urticarie Centers of Reference and Excellence) ürtikerli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezlerinden olduğunu, şu ana kadar 44 ülkeden 152 merkezin bu programda yer aldığını, ACARE'nin (Angioedema Centers of Reference and Excellence) ise anjiyoödemli hastalar için kurulmuş mükemmeliyet merkezlerinden olduğunu, dünyada 80 merkezin bu programda yer aldığını belirtti.

Yılmaz, ürtiker ve anjiyoödem polikliniğinin salı ve perşembe günleri sorumlu öğretim üyeleri eşliğinde hastalara hizmet vereceğini kaydetti.

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk ise kronik ürtikerli ve herediter anjiyoödemli hastaların yaşam kalitelerinin ciddi bir şekilde etkilendiğini, hedeflerinin hem hastalara tedavi yönetimini en iyi şekilde uygulamak hem de diğer merkezler ile işbirliği sağlayarak, bu alanda yapılacak çalışmalara katılıp bilimsel literatüre katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

