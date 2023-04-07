Kayseri ve Kırıkkale'de şehit polisler anıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi.

Kayseri'de Asri Mezarlıkta bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ardından Sümer Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinliklere İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, polisler ve şehit aileleri katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki şehitlik ziyaretinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve programa katılan emniyet mensupları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa şehit yakınları, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, protokol üyeleri ile jandarma personeli de katıldı.

Cuma namazından önce de Nur Camisi ve Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Polisler namazın ardından lokum ikramında bulundu.

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