Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-7 Nisan arasında il genelindeki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 36 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 198 gram sentetik uyuşturucu, 279 gram esrar, 12,35 gram eroin, 2,10 gram kokain, 926 uyuşturucu hap, 3 tabanca, tüfek, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26'sı serbest bırakıldı, 7'sinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.