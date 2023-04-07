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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Millet İttifakı'nı eleştirdi:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Millet İttifakı'nı eleştirdi:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı ile ilgili "Birbirine benzemezler çetesi adeta. Bunlar yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbirinin dünya görüşü birbiriyle uyuşmaz bunların. Biri sağa bakarken biri sola bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince alınan 12 körüklü otobüsün Cumhuriyet Meydanı'ndaki tanıtım töreninde konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğunu, ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulduğunu söyledi.

Pazarlıklarla işlerinin olmadığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki karşıda önce 6'lı diyorduk. Ama biz durmadan 'altının altında, masanın altında birisi daha var, bak burada dikkat edin, PKK orada oturuyor, haberiniz olsun' diyorduk, '6 artı bir' diyorduk. Şimdi açığa çıktılar, 7 oldu. Dayanamadılar, iki belediye başkanı koydular. Sanki kendileri memleketlerine iş yapıyormuş gibi. Sanki İstanbul'da, Ankara'da zerre miktarda iş yapmışlar gibi onları da koydular, 9 oldular. Şimdi her bulduklarına bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, iki bakan... Allah sonunu hayır etsin. Birbirine benzemezler çetesi adeta. Bunlar yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbirinin dünya görüşü birbiriyle uyuşmaz bunların. Biri sağa bakarken biri sola bakar. Daha ömürlerinde bir gün olsun eşlerini yanına alıp öbür ortağına çay içmeye gitmemiştirler."

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin ayrı dünyaların insanları olduğunu belirten Özhaseki, AK Parti'yi gönderme motivasyonunda buluştuklarını aktardı.

Millet İttifakı'nın daha aday belirleme sürecinde kavgaya tutuştuklarını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"İki sene boyunca oturdular, bir aday bulmak için bile kavgalar, kavgalar, kavgalar... En sonunda ablam kızdı, dayanamadı ve çıktı dışarıya. 'Kumar masası' dedi, 'biz bu dayatmalara gelmeyiz' dedi. Demediğini bırakmadı, sonra baktı ki iş kötü, sağdan soldan baskılar geliyor, tükürdüğünü yaladı, yeniden gitti oraya oturdu. Suratından düşen bin parça şimdi. İyi de kardeşim bir aday bulmak için bile senelerce kavga eden adamlar silsilesi, sayısını söyleyemiyorum, 9 mu 10 mu bilemiyorum artık, yarın bugün bu ülkenin meseleleri karşısında nasıl bir irade ortaya koyacaklar. Herhangi bir konuda uzlaşmaları da zaten mümkün değil.

En üzücü tarafı da Kandil'den emir alıp iş yapmaları. Oradaki teröristlerin durmadan konuşarak, evlatlarımızın katillerinin Türkiye'ye ayar vermeleri bana ağır geliyor. Keşke legal partiler olarak gözüktüğü gibi devam etseler, keşke oraya bir tavır koysalar, keşke Türkiye'yi bölmek isteyenlere 'siz kimsiniz, defolun' deseler, başımıza taç etsek. Ama Kandil uzantılarıyla iş tutmaya başlarsanız işte o zaman da bu millet sizi affetmez."

Özhaseki, gazetecilerin, kendisinin milletvekili adayı olmamasıyla ilgili sorusu üzerine, değişime, yenileşmeye her zaman önem verdiğini, değişime inandığını, Kayseri'de de yeni yüzlerin, yeni simaların olması gerektiğini hep ifade ettiğini anlattı.

Değişimin önemine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bir parti zaten eskiler üzerinde ısrarla giderse, kendini yenileyemezse o partinin de geleceği çok aydınlık olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da eskiden beri her seçimde, gerek belediyelerde gerekse genel seçimlerde büyük bir bölümü yüzde 65 oranında yenileyerek devam ediyor. Ben bu partiye en erken girenlerden birisiyim, hatta belediye başkanlarından birincisiyim, yıllarca emek verdim. Sonra da partinin milletvekili olarak görev yaptım. Sonra da genel başkan yardımcısı oldum, önemli de işler yaptığımı düşünüyorum. Ama ben bunları yapıyorum diye, iyi biliyorum diye bulunduğum yerde ısrar edersem herhalde önce kendime haksızlık etmiş olurum, sonra da topluma doğru bir örnek teşkil etmem. Yeni arkadaşların gelmesi lazım, yeni simaların burada istekle, şevkle çalışması lazım. Onların önlerini açmak da en doğru karar. Bunu ben partimizin en üst kurullarında da ifade ediyorum."

Özhaseki, partiye hizmetin sadece milletvekilliğiyle mümkün olmadığını, listeler açıklandığında büyük bir değişim olduğunu herkesin göreceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, 150 kişi kapasiteli otobüslerle ilgili bilgi verdiği törende, protokol üyeleri otobüsle bir süre seyahat etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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