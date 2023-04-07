Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te nisan ayında da kayak keyfi sürüyor.

Kayseri'de aralıklarla etkili olan sağanak, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kara dönüşüyor.

Tekir Kapı'da kayakseverler kayak yapıp, kar topu oynadı.

Uzak Doğu ülkeleri ve Latin Amerika'dan gelen turistler de bahar ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

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