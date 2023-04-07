Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı", "konut dokunulmazlığı ihlali", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan G.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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