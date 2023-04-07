Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayvazhacı Mahallesi'nde iki aracın kazaya karıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.D, ambulansla kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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