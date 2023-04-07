Kayseri'de öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı konulu eğitim semineri düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocasinan ilçesinde Güneşli Ortaokulu'nda 110 öğrenciye güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verdi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

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