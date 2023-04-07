Kayseri'deki oda ve borsalardan "İş Dünyası Konut Seferberliği"ne destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki oda ve borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle başlatılan "İş Dünyası Konut Seferberliği" kampanyasına destek verdi.

Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Bünyan Ticaret Odası, Develi Ticaret Odası ve Yahyalı Ticaret Odası yönetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren tüm oda ve borsaların seferber olduğunu bildirdi.

TOBB tarafından 1 milyar TL destekle kalıcı konut kampanyası başlatıldığını dile getiren Büyüksimitci, "Bu kapsamda, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Konutların ihalesinden yapımına kadar tüm aşamalar TOBB tarafından koordine dilecek. Hayırseverlerimiz kampanyaya istediği tutarda bağış yapabilecek. Ayrıca hayır severlerimizin zekatları da kabul edilecek. Kampanya kapsamında bağış tutarının tamamı vergi matrahından düşürülebilecek ve kampanya hesapları 1 Temmuz tarihine kadar açık olacak. Bizler de Kayseri'de TOBB'a bağlı odalar olarak bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve hayırseverlerimizi bir tuğla da olsa kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaket yaşadıklarını kaydetti.

Bu felakette Türk milletinin birlik ve beraberlikle yaraları sarmaya çalıştığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bölgede 850 bin konut ihtiyacı olduğundan bahsediliyor. Bu yükün altından kalkmak kolay değil. Allah'ın izniyle Türk milleti olarak dayanışma içerisinde bunun üstesinden geliriz. Bu süreçte bütün odalarımıza görev düşüyor. Hayırsever olan bu şehir inanıyorum ki bu konuda da elinden gelen alicenaplığı sergileyecektir. Allah nasip ederse deprem bölgesine bir Kayseri mahallesi, olmazsa bir sokak kurmak hepimizin hedefi olmalı. Oradaki vatandaşlarımız kalıcı konutlara kavuşturularak bir an önce ticaret hayatının başlaması lazım."

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Başlamış ise bu süreçte Kayseri olarak güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu'na böylesine hayırlı bir kampanyaya öncülük etmesinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Başlamış, "Kayseri olarak ilk günden beri göstermiş olduğumuz dayanışma örneğini bu kampanyada da devam ettirerek elimizden gelen katkıyı sunacağız. Rabbim çıktığımız bu hayırlı yolda hepimizin yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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