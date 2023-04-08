Offroad tutkunları depremzedeler için engebeleri aşıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de topladıkları yardım malzemelerini olumsuz hava şartlarına rağmen bölgedeki kırsal mahallelere ulaştıran offroad tutkunları, ilk gün olduğu gibi şimdi de depremzedeler için lastik eskitiyor.

Erciyes Offroad Kulübü üyeleri, depremin ardından topladıkları yardım malzemelerini 2 tırla Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırıp, oradan da özel araçlarıyla kırsal bölgelere taşıdı.

Depremin olduğu 6 Şubat'ta gittikleri bölgelerde 22 gün kesintisiz görev yapan kulüp üyeleri, yardım faaliyetlerini ramazan ayında da sürdürüyor. Kulüp üyeleri, hayırseverlerden topladıkları yardım malzemelerini yükledikleri 5 araçla deprem bölgesine gitti.

Erciyes Offroad Kulübü Başkanı Mustafa Tipi, AA muhabirine, kendi araçlarının donanımlı olduğunu ve bu yüzden bölgeye gittiklerini söyledi.

- "Biz de devlettik, devletin bir koluyduk"

Depremin ilk günü olayın büyüklüğünü fark edince hemen harekete geçtiklerini anlatan Tipi, şunları kaydetti:

"İlk gün 2 tır yardım malzemesi topladık ve Kahramanmaraş ile Adıyaman'a yolladık. O günün şartlarında kepçelerimiz, dozerlerimiz hep enkazda çalıştığı için ulaşılamayan, açılamayan köy yollarını araçlarımızla açarak yardım götürdük. Köylerdeki kardeşlerimize, büyüklerimize 22 gün boyunca memleketimize hiç gelmeden yardım dağıttık. Şehir merkezlerinde sağ olsun yardım çoktu. Biz de köy yollarının kapandığını, oralarda da yıkıntıların olduğunu duyunca 600 köye yardım götürdük. Devlet her zaman deprem bölgesindeydi. Biz de devlettik, devletin bir koluyduk. Sivil savunma örgütü olarak da kendi aramızda toplandık. Araçlarımız dağa, çamura, kara uyumlu olduğu için yer yer bir metre karı aşarak köylere ulaştık."

Tipi, bölgede sadece yardım malzemesi dağıtmadıklarını arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını dile getirdi.

Bölgede karış karış her yere yardım götürmek için mücadele verdiklerini aktaran Tipi, "Offroad araçlarımızla Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Elbistan merkez ile çok sayıda köye depremin ilk gününden beri yardım ulaştırıyoruz. Kıyafet, iaşe paketleri ve para yardımlarını depremzedelere ulaştırmak amacıyla şimdi Adıyaman'a çıkacağız. Ulaşılamayan yolları kendi araçlarımızla karlarla uğraşa uğraşa, boğuşa boğuşa aştık ve yardımları götürdük. Çünkü yollarda deprem günleri çok aşırı kar vardı. Köy yolları kapalıydı ve ulaşım zordu. Bizim araçlarla bile bir kilometrelik yolu bir saatte gittiğimiz oldu. Araçlarımız da ona göre donanımlıydı zaten. Önlerinde vinçler dahi takılı. O vinçlerle çıka çıka, uğraşa uğraşa yardımları götürdük. Kırsal mahallelere gideceğiz. Ramazan ayı olduğu için hem para hem gıda malzemeleri hem kıyafet ulaştırmak için çabalıyoruz." dedi.

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