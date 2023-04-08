Talas Antika Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Antika Pazarı, yarın misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce her ayın ikinci pazar günü kurulmaya başlanan pazar, yarın da kapılarını açacak.

"Harman Meydanında Tarihe Yolculuk" sloganıyla açılan antika pazarı, birçok ürünü antika meraklılarıyla bir araya getirecek.

Tarım aletlerinden sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına birçok ürün antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşacak.

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