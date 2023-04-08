KayBis kapasitesini artıracak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), istasyon sayısını 81'e, bisiklet sayısını 1000'e çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KayBis'te yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni istasyonlar ile yenilenen bisikletleri yakında vatandaşların hizmetine sunacak KayBis, açılışa hazırlanıyor.

KayBis, istasyon sayısını 24 ilaveyle 81'e, bisiklet sayısını da 1000'e çıkaracak.

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