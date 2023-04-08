Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 4 yılda kenti tanıtan 44 eser yazın dünyasına kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitaplarda şehrin yaşam kültüründen tarihine, gastronomisinden turizm değerlerine pek çok bilgi yer alıyor.

Envanterdeki 42 kitaba ek olarak "Kayseri" isminde şehri anlatan kaynak kitap niteliğinde bir eser ile birlikte 5'inci Dadaloğlu Şiir Yarışması'nın kitabı da şehre kazandırarak kitap sayısı 44'e yükseltildi.

- Mevlana Mahallesine yeni meydan

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanmak üzere olan Mevlana Mahallesi meydanında incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük mahallelerinden olan Mevlana'ya yakışır bir meydan yaptıklarını belirten Yalçın, "Buranın projesini yarışmayla belirledik. 57 proje arasından birinci olanı hayata geçirdik. 22 bin metrekarelik bir alanı nakış nakış işledik. Bölge halkının hem çay kahve içip dinlenebileceği hem kültürel etkinliklere katılıp çeşitli ihtiyaçlarını giderebileceği fonksiyonel bir meydan ortaya çıktı. Yapım çalışmalarını tamamladık, şu anda yeşil alan, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi'de yol çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamak için yeni yol çalışmalarına başladıklarını, Şirintepe Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 kilometre yol yapacaklarını bildirdi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Melikgazi'ye yakışır yeni yollar ortaya çıkacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız rahat etsin diye imar yollarını trafiğe açmak için alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Melikgazi için hemşehrilerimiz için tüm mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vereceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asfaltta rekor kırarak ilçemize daha konforlu yollar kazandıracağız. Bu kapsamda ekiplerimiz çalışmalara başladı. Şirintepe Mahallesi'nde 2101. ile 2104. sokak ve buna ilave bağlantı yolları yapıyoruz."



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