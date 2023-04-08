Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği hehüz belirlenemeyen 38 AGD 213 plakalı otomobil ile 68 ABV 240 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi ile 832. Sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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